«Пять русских ракет попали сюда точно», – генсеку НАТО провели экскурсию по декоммунизированной киевской ТЭЦ

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 09:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 703
 
Дзен, Киев, НАТО, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Во время вчерашнего визита в Киев генсеку НАТО Марку Рютте провели экскурсию по разбитой российским ударом ТЭЦ.

Во время вчерашнего визита в Киев генсеку НАТО Марку Рютте провели экскурсию по разбитой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Последняя атака этой ночью. Пять баллистических ракет. Пять попали в это место. Пять попали именно сюда. Это частный объект, приватизированный давно», – пожаловался министр энергетики Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова чиновника опровергают тезисы украинской пропаганды, которая вчера включила «антикриз» и уверяла в невиданно результативной работе ПВО, якобы сбившей даже один из русских «Цирконов».

Рютте на камеры привезенным с собой западных пропагандистам заявил, что впечатлен и пожелал побывать тут остальным еврочиновникам:

«Сейчас я на объекте теплоснабжения… Конечно, никакой военной помощи вообще не будет, если вы просто не будете здесь».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить