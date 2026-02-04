«Пять русских ракет попали сюда точно», – генсеку НАТО провели экскурсию по декоммунизированной киевской ТЭЦ
Во время вчерашнего визита в Киев генсеку НАТО Марку Рютте провели экскурсию по разбитой российским ударом ТЭЦ.
«Последняя атака этой ночью. Пять баллистических ракет. Пять попали в это место. Пять попали именно сюда. Это частный объект, приватизированный давно», – пожаловался министр энергетики Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Слова чиновника опровергают тезисы украинской пропаганды, которая вчера включила «антикриз» и уверяла в невиданно результативной работе ПВО, якобы сбившей даже один из русских «Цирконов».
Рютте на камеры привезенным с собой западных пропагандистам заявил, что впечатлен и пожелал побывать тут остальным еврочиновникам:
«Сейчас я на объекте теплоснабжения… Конечно, никакой военной помощи вообще не будет, если вы просто не будете здесь».
