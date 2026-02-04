Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время вчерашнего визита в Киев генсеку НАТО Марку Рютте провели экскурсию по разбитой российским ударом ТЭЦ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Последняя атака этой ночью. Пять баллистических ракет. Пять попали в это место. Пять попали именно сюда. Это частный объект, приватизированный давно», – пожаловался министр энергетики Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова чиновника опровергают тезисы украинской пропаганды, которая вчера включила «антикриз» и уверяла в невиданно результативной работе ПВО, якобы сбившей даже один из русских «Цирконов».

Рютте на камеры привезенным с собой западных пропагандистам заявил, что впечатлен и пожелал побывать тут остальным еврочиновникам: