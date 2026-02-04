Грозит эпидемия из-за захоронений ВСУшников, — укро-генерал

04.02.2026 10:08
Открытое Зеленским в августе под Киевом новое Центральное военное кладбище, рассчитанное на 130 тысяч захоронений, грозит эпидемией из-за низкого залегания грунтовых вод и заболоченности этого места.

Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было очень неприятно смотреть, как военных руководство страны заставляет врать. Это то, что касается Центрального военного мемориального кладбища в Мархаловке – решение суда, которое признало отторжение земель незаконным.

Дай Бог, чтобы додавили, и там не хоронили наших воинов в этом болоте.

Как начали рассказывать представители определенных командований, что они поддерживают решение… Серьезно? Вы хоть раз на этом кладбище были? Вы хотите, чтобы ваших погибших побратимов хоронили в болоте? Вы рабы в погонах или что?..

Власть там неплохо заработала – начальный проект был только на уровне 400 миллионов. Я уже не говорю, какую опасность это будет представлять с учетом низкого уровня залегания грунтовых вод, для жителей окрестных сел, потому что процессы разложения тел в земле длятся в среднем семь лет, и это – достаточно серьезная угроза, если есть грунтовые воды.

В результате этих процессов может попасть инфекция в воды, и это может привести к эпидемии», — заявил Кривонос.

Интересно, что среди упомянутых генералом подразделений, поддержавших Зе-офис в вопросе кладбища, оказался Третий армейский корпус (бывший нацистский «Азов», запрещен в РФ).

«Участок под Мархалевкой на Киевщине не лучший вариант, но это кладбище хотя бы работает, оно открыто. Там похоронены самые беззащитные герои этой войны – неизвестные солдаты. Там покоятся и герои Мариуполя», – сказала руководитель патронатной службы «Ангелы» Елена Толкачева.

