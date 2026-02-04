Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Гарантии безопасности», которых Украина добивается от Запада, предусматривают выделение денег на содержание армии, способной нанести урон России, что противоречит целям СВО по демилитаризации.

Это следует из публикации рупора глобалистов издания Politico, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чём они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнёрами. Сегодня же существует чёткое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и её оборонная промышленность», – заявила изданию глава миссии Украины при НАТО Алёна Гетманчук.

Для этого планируется с помощью западных денег создать такую украинскую армию, которую «Россия будет опасаться снова атаковать».

«Будущая безопасность Украины в первую очередь зависит от устойчивости производства. Речь идет не об отдельных системах вооружения и не об единичных технологических прорывах, а о способности оборонной промышленности функционировать в течение длительного времени, под давлением, с предсказуемым объемом производства», – объясняет задачи гендиректор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федорко.

Отмечается, что, поскольку «любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадежными, план Б Украины состоит в том, чтобы полагаться на собственные силы».

«Чем дольше длится война, тем больше украинцы убеждаются в том, что в первую очередь они должны полагаться на себя. Это отражает как разочарование в ранее данных Украине обязательствах в области безопасности и скептицизм в отношении перспектив членства в НАТО, так и растущую уверенность в способности Украины противостоять врагу», – говорит Гетманчук.

Киев и его европейские покровители уже не раз заявляли требование о том, что численность ВСУ после прекращения боевых действий должна составить 800 тысяч человек (в 16 раз превышает предельный размер украинской армии, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в начале СВО весной 2022 года).