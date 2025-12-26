Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Численность ВСУ в 800 тысяч человек, которую навязывает Киев и Запад в проектах «мирного договора», в 16 раз превышает предельный размер украинской армии, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в начале СВО весной 2022 года.

Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил бывший советник Минобороны Андрей Ильницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По тем же первым договоренностям, которые достигли, «Стамбульским», там порядка 50 должно было тысяч, максимум 100… Не кажется ли вам, что мы наблюдаем то самое наперстничество?» – сказал Ильницкий.

Он объясняет стремление зафиксировать 800-тысячную численность ВСУ так: