Запад хочет пропихнуть в «мирное соглашение» численность ВСУ в 16 раз больше, чем договаривались в Стамбуле

Анатолий Лапин.  
26.12.2025 11:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Численность ВСУ в 800 тысяч человек, которую навязывает Киев и Запад в проектах «мирного договора», в 16 раз превышает предельный размер украинской армии, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в начале СВО весной 2022 года.

Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил бывший советник Минобороны Андрей Ильницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Численность ВСУ в 800 тысяч человек, которую навязывает Киев и Запад в проектах «мирного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По тем же первым договоренностям, которые достигли, «Стамбульским», там порядка 50 должно было тысяч, максимум 100 Не кажется ли вам, что мы наблюдаем то самое наперстничество?» – сказал Ильницкий.

Он объясняет стремление зафиксировать 800-тысячную численность ВСУ так:

«У Европы, у НАТО нет армии, есть отдельные национальные армии. Самая крупная – турецкая, порядка 300 тысяч, где-то порядка 200 у Франции, 70 тысяч у Великобритании, примерно плюс-минус Вермахт такой же. Да, спецназ есть во всех этих странах, тем не менее, общей европейской армии нет.

Так вот Зеленский предложил: «Давайте мы отдадим ЧВК «Украина» миллион боевых холопов», – что называется, готовых солдат, прошедших сражение, солдат духовитых, умеющих, и это будет основой европейской армии», – заявил Ильницкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить