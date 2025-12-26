Запад хочет пропихнуть в «мирное соглашение» численность ВСУ в 16 раз больше, чем договаривались в Стамбуле
Численность ВСУ в 800 тысяч человек, которую навязывает Киев и Запад в проектах «мирного договора», в 16 раз превышает предельный размер украинской армии, обсуждавшийся на переговорах в Стамбуле в начале СВО весной 2022 года.
Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил бывший советник Минобороны Андрей Ильницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«По тем же первым договоренностям, которые достигли, «Стамбульским», там порядка 50 должно было тысяч, максимум 100… Не кажется ли вам, что мы наблюдаем то самое наперстничество?» – сказал Ильницкий.
Он объясняет стремление зафиксировать 800-тысячную численность ВСУ так:
«У Европы, у НАТО нет армии, есть отдельные национальные армии. Самая крупная – турецкая, порядка 300 тысяч, где-то порядка 200 у Франции, 70 тысяч у Великобритании, примерно плюс-минус Вермахт такой же. Да, спецназ есть во всех этих странах, тем не менее, общей европейской армии нет.
Так вот Зеленский предложил: «Давайте мы отдадим ЧВК «Украина» миллион боевых холопов», – что называется, готовых солдат, прошедших сражение, солдат духовитых, умеющих, и это будет основой европейской армии», – заявил Ильницкий.
