Укро-бренд бесславно провалился в Польше
Занимающей лидирующие позиции у себя на Украине компании женской одежды Vovk пришлось свернуть деятельность в Польше после трех лет попыток закрепиться на рынке.
Об этом сообщает специализирующийся на экономике польский портал Bankier, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бренд Vovk появился в Польше в 2023 году, открыв свой первый магазин в торговом центре Blue City в Варшаве . Первоначальные инвестиции составили приблизительно 300 000 евро. Руководство признало, что локализация стала первым «ударом в ногу», поскольку не смогла привлечь ожидаемый трафик в целевой группе бренда. Кроме того, компания слишком сильно полагалась на украинских клиентов, проживающих в Польше, вместо того, чтобы ориентироваться на польских клиентов», – говорится в статье.
Самой большой проблемой для украинской компании стали высокая арендная плата в ТЦ и более высокие затраты на рабочую силу. Кроме того, возврат товаров, который гораздо чаще встречается в Польше, оказался значительным логистическим и финансовым бременем.
«Местный патриотизм также препятствовал расширению Vovk. Польские потребители отдают предпочтение отечественным брендам, в то время как такие гиганты индустрии одежды, как Zara, H&M и Reserved, фактически сдерживали проникновение компании на рынок», – отмечает портал.
При этом на Украине Vovk управляет 56 магазинами и насчитывает около 650 сотрудников.
«Между тем, уход с польского рынка не обходится без издержек – штрафы за досрочное расторжение договора аренды в Варшаве могут превышать первоначальные инвестиционные затраты», – добавляет Bankier.
