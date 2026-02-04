Укро-бренд бесславно провалился в Польше

Олег Кравцов.  
04.02.2026 10:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 593
 
Дзен, Польша, Украина, Экономика


Занимающей лидирующие позиции у себя на Украине компании женской одежды Vovk пришлось свернуть деятельность в Польше после трех лет попыток закрепиться на рынке.

Об этом сообщает специализирующийся на экономике польский портал Bankier, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бренд Vovk появился в Польше в 2023 году, открыв свой первый магазин в торговом центре Blue City в Варшаве . Первоначальные инвестиции составили приблизительно 300 000 евро. Руководство признало, что локализация стала первым «ударом в ногу», поскольку не смогла привлечь ожидаемый трафик в целевой группе бренда. Кроме того, компания слишком сильно полагалась на украинских клиентов, проживающих в Польше, вместо того, чтобы ориентироваться на польских клиентов», – говорится в статье.

Самой большой проблемой для украинской компании стали высокая арендная плата в ТЦ и более высокие затраты на рабочую силу. Кроме того, возврат товаров, который гораздо чаще встречается в Польше, оказался значительным логистическим и финансовым бременем.

«Местный патриотизм также препятствовал расширению Vovk. Польские потребители отдают предпочтение отечественным брендам, в то время как такие гиганты индустрии одежды, как Zara, H&M и Reserved, фактически сдерживали проникновение компании на рынок», – отмечает портал.

При этом на Украине Vovk управляет 56 магазинами и насчитывает около 650 сотрудников.

«Между тем, уход с польского рынка не обходится без издержек – штрафы за досрочное расторжение договора аренды в Варшаве могут превышать первоначальные инвестиционные затраты», – добавляет Bankier.

