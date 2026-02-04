«Мы не сможем их догнать». «Газпромовский» Rutube отстает от YouTube на 10 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня российский видеохостинг Rutube отстает в развитии от западного Youtube примерно на 10 лет, догнать конкурентов вряд ли удастся.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил известный IT-предприниматель Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«YouTube всегда имел господдержку правительства США. …Эрик Шмидт 17 лет был исполнительным директором «Гугла», сейчас он создал «Белый аист» в Киеве и делает камикадзе – тренируются на нас, убивая русских. Это прямой враг, личность огромного масштаба, он развивал его. YouTube не стоял на месте, как Rutube, который был брошен лет 10, он развивался. Требовать, чтобы мы обеспечили такое же качество – нереально, мы не можем их догнать. Когда началась СВО, когда начали там шевелиться, когда с «Газпрома» спросили – вы 10 лет назад купили Rutube – и где он? Он улучшился. Сейчас он, как YouTube 10 лет назад. Где эта граница качества? Сравнивать с YouTube неудобно, получается, что существенно хуже. Но 10 лет назад YouTube же пользовались? Сейчас – примерно так и Rutube», – рассуждал эксперт.

Развитие YouTube было обеспечено системой выплат для авторов контента. А раскручивать Rutube пытались, сделав ставку на привлечение знаменитостей.

«YouTube реально очень крутая платформа – быстрее, глаже, качественнее. Но есть ещё особенность. YouTube, как и Фейсбук [запрещён в РФ], как и некоторые другие западные сервисы, поднялся на массе маленьких и средних авторов, были созданы все условия для зарабатывания. Они умеют работать на массе авторов, сделать для них хорошо. А Rutube предпочитает «селебрити», работать с крупняком», – объяснил Ашманов.

Он полагает, что в России вряд ли кто-то сможет запустить альтернативу Rutube – но возможны нишевые частные проекты: