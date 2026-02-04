Укро-дипломат: Маленькая Россия – маленькие проблемы, нет России – нет проблем
Россия должна развалиться на множество маленьких «независимых» государств, которые будут десятилетиями проситься принять их в «цивилизованный западный мир».
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как мы должны закончить эту войну? У нас должна быть другая национальная стратегия, которая заключается в очень короткой формуле: Большая Россия – большие проблемы, маленькая Россия – маленькие проблемы, нет России – нет проблем.
Это квинтэссенция того, что мы должны взять в качестве идеи. Потому что любая Россия, которая останется после войны, всё равно останется для нас угрозой», – сказал Огрызко.
«То есть, наша цель должна заключаться в том, чтобы этой кровавой недоимерии на карте мира больше не было.
А вместо неё должны быть нормальные, адекватные страны, которые через несколько десятилетий присоединятся к цивилизованным странам этого мира, и будут жить с ними в мире и дружбе», – изрыгал злобу бандеровец.
