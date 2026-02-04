Укро-дипломат: Маленькая Россия – маленькие проблемы, нет России – нет проблем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна развалиться на множество маленьких «независимых» государств, которые будут десятилетиями проситься принять их в «цивилизованный западный мир».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как мы должны закончить эту войну? У нас должна быть другая национальная стратегия, которая заключается в очень короткой формуле: Большая Россия – большие проблемы, маленькая Россия – маленькие проблемы, нет России – нет проблем. Это квинтэссенция того, что мы должны взять в качестве идеи. Потому что любая Россия, которая останется после войны, всё равно останется для нас угрозой», – сказал Огрызко.