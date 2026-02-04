Украинской обороны в Покровской (Красноармейской) агломерации практически нет, вопреки заявлениям официоза.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»).

По его словам, военное руководств отправило в Мирноград «помахать флажками» солдат, чтобы доказать наличие там боевых порядков.

«Нет у нас боевых порядков в Мирнограде. Там есть люди, которых отправили в скотские условия с вероятностью вернуться меньше 10%. Вот что у нас в Мирнограде. В Покровске [ВСУ пытаются зацепиться за северные окраины] чуть-чуть получше. У них хоть в тылу что-то, ну, просто голое поле. Но только чуть-чуть получше», – сказал офицер.

Он добавил, что не воспринимает стиль боевых действий 7-го корпуса ДШВ ВСУ.

«Я считаю, что это преступление по отношению к собственной армии – как командования, которое требует там флажком махать, так и командования корпуса, которое плевать хотело на свой личный состав.

Их ордена, медали и карьера интересует. И преданно смотреть в рот начальству и докладывать: да, мы удерживаем позиции в Мирнограде или Покровске. Я считаю, это преступление против армии. Я руки не подам этим людям», – заявил Бекренев.