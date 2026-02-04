Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Контролировать украинские руководящие органы Запад отправляет людей, которые ничего не понимают в местных реалиях и которых легко обводят вокруг пальца украинские коррупционеры.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ведущий обратил внимание, что в наблюдательном совете «Энергоатома» были два иностранца, но именно здесь разразился громкий коррупционный скандал – мол, берем западную модель, а она не работает.

Витренко сравнил это с каргокультом у менее развитых народов, которые надеялись, что из сделанных ими бамбуковых копий самолетов будут выпадать продукты и лекарства. По его словам, проблемой стало и то, что эти набсоветы существовали лишь на бумаге, на что ведущий заметил, что это не мешало им получать огромные зарплаты.

Витренко, сам ранее с пеной у рта доказывавший необходимость набсоветов, теперь частично признает свою ошибку – дескать, недооценил сложность работы западных кураторов на Украине.

«У нас должны быть иностранцы, но понимающие украинские реалии. Не только иностранцы, которые не понимают украинские реалии. Это не работает. Их очень легко обмануть. И мы это видели на примере. Я могу назвать компании, но это не вопрос персоналий, это вопрос идеи. Если вы назначаете в надзорный совет профессиональных людей на Западе, которые не понимают украинские реалии, их украинские коррупционеры, украинский менеджмент обманет», – заявил Витренко.

Ведущий эфира, русофоб Дмитрий Тузов добавил: