«Есть два камня преткновения для заключения мира» – Арутюнов хочет убрать наш
Завершение СВО должно быть политическим решением, которое потребует компромисса от обеих сторон.
Об этом в интервью на канале политолога Виталия Колпашникова заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, больше известный как блогер Razvedos, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В данный момент, есть два камня преткновения для заключения мира. У Украины это то, что они должны выйти с территории ДНР. Камень преткновения наш – это что на территории Украины не должны размещаться никакие иностранные контингенты.
На мой взгляд, эти камни преткновения во многом надуманы. Та территория ДНР, которая на сегодня находится под контролем ВСУ – фактически это поле боя. То есть, говоря о выходе ВСУ с территории Донбасса, мы говорим о том, что они оставят зону боевых действий.
Вопрос заключается в том, погибнет просто еще тысячи, возможно, десятки тысяч, которые будут платой за вот эту неуступчивость со стороны Украины.
Гарантия Украины – размещение иностранных контингентов. Моё мнение – вопрос стоит только в их численности и тех средствах вооружения, которые у них будут. При определенных ограничениях никакой абсолютно угрозы для РФ они не представляют.
Поэтому с обоих сторон сейчас мы видим камни преткновения, решить которые можно только политическим путём, кто-то должен проявить политическую волю», – сказал Арутюнов.
«Я не вижу у Украины ни в каких раскладах, ни при каких подготовках и мобилизациях, потенциала после заключения мира предпринять агрессию по отношению к РФ.
Кто-то скажет: в Курской области же было, конечно было. Да, нанесли огромные потери, финансовые, экономические, погибли люди, репутационные.
Но при всей подготовке, это были самые боеспособные части, при тактической внезапности – 30 километров. Это всё, что они смогли пройти.
Как это сделает Украина в условиях мониторинга зоны разграничения, нашей подготовки к новому конфликту и так далее – мне непонятно», – добавил он.