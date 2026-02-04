«Есть два камня преткновения для заключения мира» – Арутюнов хочет убрать наш

Максим Столяров.  
04.02.2026 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 297
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Завершение СВО должно быть политическим решением, которое потребует компромисса от обеих сторон.

Об этом в интервью на канале политолога Виталия Колпашникова заявил ветеран спецназа Александр Арутюнов, больше известный как блогер Razvedos, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завершение СВО должно быть политическим решением, которое потребует компромисса от обеих сторон. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В данный момент, есть два камня преткновения для заключения мира. У Украины это то, что они должны выйти с территории ДНР. Камень преткновения наш – это что на территории Украины не должны размещаться никакие иностранные контингенты.

На мой взгляд, эти камни преткновения во многом надуманы. Та территория ДНР, которая на сегодня находится под контролем ВСУ – фактически это поле боя. То есть, говоря о выходе ВСУ с территории Донбасса, мы говорим о том, что они оставят зону боевых действий.

Вопрос заключается в том, погибнет просто еще тысячи, возможно, десятки тысяч, которые будут платой за вот эту неуступчивость со стороны Украины.

Гарантия Украины – размещение иностранных контингентов. Моё мнение – вопрос стоит только в их численности и тех средствах вооружения, которые у них будут. При определенных ограничениях никакой абсолютно угрозы для РФ они не представляют.

Поэтому с обоих сторон сейчас мы видим камни преткновения, решить которые можно только политическим путём, кто-то должен проявить политическую волю», – сказал Арутюнов.

«Я не вижу у Украины ни в каких раскладах, ни при каких подготовках и мобилизациях, потенциала после заключения мира предпринять агрессию по отношению к РФ.

Кто-то скажет: в Курской области же было, конечно было. Да, нанесли огромные потери, финансовые, экономические, погибли люди, репутационные.

Но при всей подготовке, это были самые боеспособные части, при тактической внезапности – 30 километров. Это всё, что они смогли пройти.

Как это сделает Украина в условиях мониторинга зоны разграничения, нашей подготовки к новому конфликту и так далее – мне непонятно», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора