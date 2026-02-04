В Вильнюсе прошла акция против Тихановской
Скандалом обернулась малочисленная акция змагаров-нацистов в Вильнюсе в память уничтоженных на Украине белорусских наемников.
Об этом сообщает ютуб-канал «Маланка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На акцию пришли несколько протестующих против деятельности «кабинета» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Они держали в руках плакаты: «Как офис помогает политзаключенным» и «Хватит пустых слов».
Когда выступать вышел советник Тихановской Анатолий Лебедько, протестующие демонстративно повернулись к нему спиной.
«Если кто-то называет себя демократическими структурами и вещает от лица всего белорусского народа, как заявлено на сайте офиса Тихановской, то им стоит прислушиваться к мнению людей, если они чем-то не довольны, – и на это отвечать. А у нас офис борется не с режимом, а с критикой самого себя», – сказал участник акции, бывший политзаключенный Дмитрий Козлов.
