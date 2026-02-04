Помогаем Трампу, применяя африканский подход к Украине – американский инвестор
США будут инвестировать в Украину, как в Руанду – и в целом применят на Украине такую же модель инвестирования, как в африканских странах.
Об этом глава отдела инвестиций Международной корпорации финансирования развития США Конор Коулман заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президент Трамп задается вопросом, как использовать экономические рычаги и дипломатию для установления мира. Мы делаем нечто подобное в ситуации с Демократической республикой Конго и Руандой. Мы активно инвестируем в эти страны и, конечно в Украину.
Я думаю, что эту модель можно легко воспроизвести в рамках нынешней ситуации под руководством президента», – сказал Коулман.
По его словам, уже проведен отбор 50 проектов по разработке украинских полезных ископаемых и целью является заключение, как минимум, трех сделок в течение ближайших 30 месяцев.
