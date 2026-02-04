Помогаем Трампу, применяя африканский подход к Украине – американский инвестор

Елена Острякова.  
04.02.2026 20:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 139
 
Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса


США будут инвестировать в Украину, как в Руанду – и в целом применят на Украине такую же модель инвестирования, как в африканских странах.

Об этом глава отдела инвестиций Международной корпорации финансирования развития США Конор Коулман заявил в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США будут инвестировать в Украину, как в Руанду – и в целом применят на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президент Трамп задается вопросом, как использовать экономические рычаги и дипломатию для установления мира. Мы делаем нечто подобное в ситуации с Демократической республикой Конго и Руандой. Мы активно инвестируем в эти страны и, конечно в Украину.

Я думаю, что эту модель можно легко воспроизвести в рамках нынешней ситуации под руководством президента», – сказал Коулман.

По его словам, уже проведен отбор 50 проектов по разработке украинских полезных ископаемых и целью является заключение, как минимум, трех сделок в течение ближайших 30 месяцев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить