Кличко бредит северокорейскими лагерями

Елена Острякова.  
04.02.2026 13:04
  (Мск) , Москва
Просмотров: 133
 
Украинских детей вывозят в северокорейские лагеря на перевоспитание.

Об этом брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко заявил в разговоре с российским пранкером Алексеем Столяровым, позвонившим от имени польского чиновника, но без использования грима и технологии дипфейк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинских детей похищают и держат в Северной Корее в лагерях. Их перевоспитывают, чтобы они поняли, кто они такие. Это безумие продолжается с 2014 года. Я, в частности, занимаюсь возвращением наших украинских детей на Украину», – сказал Кличко-младший.

Вскоре стало понятно, откуда берутся такие бредовые фантазии. Боксер боится, что в Польше станут иначе относиться к Украине после опубликования фактов коррупции в окружении утратившего легитимность президента Зеленского. Кличко сказал, что это отвратительно, «когда наши герои теряли конечности и жизни».

«Становится все сложнее получать поддержку для Украины после таких плохих новостей. Участие правительства в коррупции в таких масштабах просто отвратительно… Ты борешься с внешним врагом, а есть внутренний враг, который еще хуже», – сказал Кличко.

Он умолял «польского собеседника» не бросать Украину.

«Я не политик, но иногда пытаюсь заменить своего брата, потому что он не может встречаться с другими мэрами. Я не могу подписывать документы, но могу заниматься лоббированием с немецким правительством либо с другими мэрами», – сказал Кличко.

