В Прибалтике у российских чиновников повторился знакомый по Украине «синдром Зурабова-Черномырдина»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Прибалтике – невиданный разгул репрессий против русских политиков и общественников, однако ряд российских чиновников демонстрируют полное непонимание ситуации. Более того, в предыдущие годы посольство РФ закрывало глаза на бизнес-отношения с антироссийскими силами – нечто подобное ранее происходило и на Украине.

Об этом на «Мамыкин ТВ» рассказал журналист из Латвии Вадим Авва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одну чиновницу возмутило, как я комментировал случай, когда к одной из русских активистов, которая пыталась защитить тогда ещё не взорванный памятник освободителям Риги, пришли сотрудники ГБ Латвии. Я сравнил их с гестаповцами. А её потрясло, что один перешёл с латышского на русский. И местная чиновница написала: «как же так, в Европе много сочувствующих нам людей, и вы сравниваете их с нацистами, надо было поощрить этот момент». Человек просто не понимает: сегодня в Латвии мы можем легко назвать 150 политзаключённых имён. Ещё где-то 850 мы не назовём. Для страны с насильственным аппаратом и численностью населения 1,3 млн. – это огромное число!», – рассказал Авва.

Он привёл примеры пыток латышскими «гэбистами», скопированными у Моссада.

«Этот чиновник не понимает, что там настоящий фашизм. Потому что она никогда не была на Аллее Ангелов в Донецке. …Для неё Одесса [2.05.2014] – это информационный фон! И таких много. Это бездействие или непонимание, или некомпетенция потом превращается в эту чудовищную войну».

Он напомнил, как в предыдущие годы посольство РФ закрывало глаза на ведение бизнеса с антироссийскими силами – нечто подобное происходило и на Украине.