Кличко хочет продолжения войны, чтобы российских боксеров не пускали на чемпионаты

Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко не верит в успех мирных переговоров.

Об этом он заявил в разговоре с российским пранкером Алексеем Столяровым, позвонившим от имени польского чиновника, но без использования грима и технологии дипфейк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такие мирные планы, которые просто не работают. Я не вижу, хотя я реалистичный оптимист, реалистично говоря, оптимист. Так что я понимаю реальность, но, к сожалению, я не вижу никакого мира в ближайшем будущем», – сказал Клично-младший.

Он также высказался категорически против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.