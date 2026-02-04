Рупор глобалистов: Друзья Трампа уже готовятся к возобновлению бизнеса с Россией

Олег Кравцов.  
04.02.2026 13:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 338
 
Дзен, Политика, Россия, США


Американский журнал Foreign Policy утверждает, что ряд бизнесменов, связанных с Дональдом Трампом, уже начали работу в направлении восстановления дел Россией.

«Джентри Бич, друг Дональда Трампа-младшего, обсуждает покупку доли в российском газовом проекте в Арктике. Стивен П. Линч, донор Трампа с длинной историей инвестирования в Россию, пытается приобрести российский трубопровод «Северный поток-2», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что ряд бизнесменов, связанных с Дональдом Трампом, уже начали...

Бывший топ-менеджер ExxonMobil Russia Эд Верона считает: потенциальные сделки с РФ по добыче полезных ископаемых и нефти чрезвычайно прибыльные, но утверждает, что не все компании решатся возобновить бизнес в России

«Не думаю, что компании захотят запятнать свою репутацию только ради хороших торговых возможностей, особенно если санкции все еще действуют, если не со стороны США, то со стороны Евросоюза», — заявил Верона.

Издание называет «стратегической ошибкой» ставку на то, что торговые отношения станут предохранителем от новых конфликтов – экономические связи «не меняют фундаментальных геополитических приоритетов» Кремля.

«Любые действия США, которые будут выглядеть как угроза российской безопасности — исторически это означало все от размещения войск в Прибалтике до дислокации противоракетной обороны в Румынии — все равно будут вызывать тревогу в Москве.  Иными словами, даже если американский бизнес будет инвестировать миллиарды в российскую экономику, любое решение Вашингтона, которое Кремль воспримет как угрозу, может мгновенно перечеркнуть все экономические связи и снова привести к конфликту», – поддакивает перебравшаяся из России во Францию иноагентка Татьяна Становая.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить