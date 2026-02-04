Рупор глобалистов: Друзья Трампа уже готовятся к возобновлению бизнеса с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что ряд бизнесменов, связанных с Дональдом Трампом, уже начали работу в направлении восстановления дел Россией.

«Джентри Бич, друг Дональда Трампа-младшего, обсуждает покупку доли в российском газовом проекте в Арктике. Стивен П. Линч, донор Трампа с длинной историей инвестирования в Россию, пытается приобрести российский трубопровод «Северный поток-2», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший топ-менеджер ExxonMobil Russia Эд Верона считает: потенциальные сделки с РФ по добыче полезных ископаемых и нефти чрезвычайно прибыльные, но утверждает, что не все компании решатся возобновить бизнес в России

«Не думаю, что компании захотят запятнать свою репутацию только ради хороших торговых возможностей, особенно если санкции все еще действуют, если не со стороны США, то со стороны Евросоюза», — заявил Верона.

Издание называет «стратегической ошибкой» ставку на то, что торговые отношения станут предохранителем от новых конфликтов – экономические связи «не меняют фундаментальных геополитических приоритетов» Кремля.