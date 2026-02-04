Рупор глобалистов: Друзья Трампа уже готовятся к возобновлению бизнеса с Россией
Американский журнал Foreign Policy утверждает, что ряд бизнесменов, связанных с Дональдом Трампом, уже начали работу в направлении восстановления дел Россией.
«Джентри Бич, друг Дональда Трампа-младшего, обсуждает покупку доли в российском газовом проекте в Арктике. Стивен П. Линч, донор Трампа с длинной историей инвестирования в Россию, пытается приобрести российский трубопровод «Северный поток-2», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Бывший топ-менеджер ExxonMobil Russia Эд Верона считает: потенциальные сделки с РФ по добыче полезных ископаемых и нефти чрезвычайно прибыльные, но утверждает, что не все компании решатся возобновить бизнес в России
«Не думаю, что компании захотят запятнать свою репутацию только ради хороших торговых возможностей, особенно если санкции все еще действуют, если не со стороны США, то со стороны Евросоюза», — заявил Верона.
Издание называет «стратегической ошибкой» ставку на то, что торговые отношения станут предохранителем от новых конфликтов – экономические связи «не меняют фундаментальных геополитических приоритетов» Кремля.
«Любые действия США, которые будут выглядеть как угроза российской безопасности — исторически это означало все от размещения войск в Прибалтике до дислокации противоракетной обороны в Румынии — все равно будут вызывать тревогу в Москве. Иными словами, даже если американский бизнес будет инвестировать миллиарды в российскую экономику, любое решение Вашингтона, которое Кремль воспримет как угрозу, может мгновенно перечеркнуть все экономические связи и снова привести к конфликту», – поддакивает перебравшаяся из России во Францию иноагентка Татьяна Становая.
