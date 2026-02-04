Повесть о настоящем человеке: Ветеран СВО после ампутации стопы встал на лыжи

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Участник СВО из Екатеринбурга Алик Кувандыков получил тяжелое ранение на фронте – медикам пришлось ампутировать правую стопу. Несмотря на это, боец вернувшись на Урал, продолжает заниматься спортом, а недавно впервые освоил горные лыжи.

Когда Кувандыков очнулся в госпитале после ранения, он был уверен, что вообще не сможет ходить. Но после нескольких месяцев реабилитации ветеран обратился в Фонд гуманитарных инициатив «Орион», и ему изготовили протез, подходящий для активной жизни и занятий спортом.

«Ощущение – как будто на своей ноге иду. Не ощущаю, что на мне протез. Хоть в горы лазить, хоть в волейбол играть, хоть единоборствами заниматься. Огромное спасибо фонду» – рассказал Кувандыков.

Ветеран даже вернулся к занятиям каратэ. Спортом он занимается исключительно для себя, чтобы поддерживать тело в тонусе. На протяжении года он отправлял ролики благотворителям, показывая, как отрабатывает удары, а во время разминки прыгает на скакалке.

Кувандыков рассказал, что зимой очень любит лыжи, в фонде ему предложили организовать спуск по горной трассе. Ветеран сначала удивился, а потом признался, что хочет попробовать – и у него всё получилось! Несмотря на протез, он преодолел трассу в Челябинской области.

«Орион» – фонд , деятельность которого направлена на поддержку жителей новых регионов России и тех, кто вносит вклад в развитие и безопасность субъектов.

Основные направления работы – гумпомощь, протезирование и реабилитация, проведение мероприятий для детей, помощь детским домам и интернатам, строительство спортивных и детских площадок.

Инициативы фонда поддерживают известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты, общественные деятели. Попечительский совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят: актер Иван Охлобыстин, артист и депутат Думы Дмитрий Певцов, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.