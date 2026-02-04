И деньги сдерём, и поиздеваемся: на Украине уже обсуждают возобновление газового транзита из РФ
Если Европа после войны захочет возобновить поставки более дешевого газа из России, Киев должен предложить для этого свою ГТС.
Об этом в интервью «Цензор.нет» заявил Сергей Макогон, экс-глава «Оператора газотранспортной системы Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт считает, что в качества одного из условий мирного соглашения Россия потребует восстановления транзита газа в ЕС, прерванного по инициативе Киева.
«И тогда будет вопрос: это пойдет через Северный поток или это пойдет другим каким-то путем? Я выступаю за то, что если будет мирное соглашение и если это будет критический вопрос возобновления этого транзита, чтобы это была Украина, газ российский должен идти через Украину. Во-первых, мы будем зарабатывать на этом, чтобы могли восстанавливать нашу ГТС, нашу энергетику. Да, мы будем получать доходы от транзита, мы будем зарабатывать на этом и будем вкладывать эти средства в восстановление страны.
А во-вторых, у нас будет рычаг воздействия на РФ. Если они снова захотят что-то сделать, фактически мы снова можем остановить этот транзит. Это очень важно. Потому что если газ пойдет через Северный поток, то такой зависимости не будет. Там будут свои вась-вась между Германией и РФ, никто считаться с Украиной не будет», – опасается Макогон.
