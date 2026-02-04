Аграрной сверхдержаве-кладбищу энергетика не нужна – киевский эксперт

Превращённой в кладбище «аграрной сверхдержаве», которой стремительно становится Украина, развитая энергетика не нужна.

Об этом на канале «ProUA» заявил основатель Бессарабского медиа-холдинга, эксперт по энергетике Виктор Куртив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы ответить на вопрос, какой должна быть энергетика, нужно сначала разобраться, какая должна быть экономика. То есть, что мы строим – империю зла, или банановую республику добра, или аграрную сверхдержаву, в которой 8 миллионов человек, и нет потребления. Если у нас аграрная сверхдержава, то даже существующей энергии много.

Если у нас есть амбиции, и мы думаем категориями новой индустриализации, то нужно много дешёвой энергии. Только так можно построить богатую Украину», – сказал Куртив.