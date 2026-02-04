Отказ Европы от российского газа. Вот и печальные последствия

Елена Острякова.  
04.02.2026 15:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2313
 
Дзен, ЕС, Россия, Санкции, Энергетика


Отказавшись от российского газа, Европа ничем его не заменила. 

Об этом в интервью «Балтньюз»заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшись от российского газа, Европа ничем его не заменила.  Об этом в интервью «Балтньюз»заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У них потребление упало почти на 100 млрд кубометров. Высокие цены привели деиндустриализацииии и сокращению объемов потребления. Нас,  кстати, как поставщиков никто особо и не заменил.

У нас сокращение произошло примерно на 140 млрд кубов, и на 100 млрд кубов сократился объем потребления в Европе. На самом деле, замена нашего газа в небольшом объеме произошла», – Юшков.

Он отметил, что поставки российского газа по единственному оставшемуся трубопроводу «Турецкий поток» превысили его проектную мощность и составили в 2025 году 19 млрд кубометров.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить