Отказ Европы от российского газа. Вот и печальные последствия
Отказавшись от российского газа, Европа ничем его не заменила.
Об этом в интервью «Балтньюз»заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них потребление упало почти на 100 млрд кубометров. Высокие цены привели деиндустриализацииии и сокращению объемов потребления. Нас, кстати, как поставщиков никто особо и не заменил.
У нас сокращение произошло примерно на 140 млрд кубов, и на 100 млрд кубов сократился объем потребления в Европе. На самом деле, замена нашего газа в небольшом объеме произошла», – Юшков.
Он отметил, что поставки российского газа по единственному оставшемуся трубопроводу «Турецкий поток» превысили его проектную мощность и составили в 2025 году 19 млрд кубометров.
