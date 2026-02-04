Отказавшись от российского газа, Европа ничем его не заменила.

Об этом в интервью «Балтньюз»заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них потребление упало почти на 100 млрд кубометров. Высокие цены привели деиндустриализацииии и сокращению объемов потребления. Нас, кстати, как поставщиков никто особо и не заменил.

У нас сокращение произошло примерно на 140 млрд кубов, и на 100 млрд кубов сократился объем потребления в Европе. На самом деле, замена нашего газа в небольшом объеме произошла», – Юшков.