Я – свидетель импотенции НАТО, не верьте в их гарантии, – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 13:47
  (Мск) , Киев
Дзен, НАТО, Россия, Украина


НАТО – это сборище импотентов, которое не выполняет взятые на себя обязательство, поэтому верить в их «гарантии безопасности» для Украины не стоит.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я абсолютно прагматично воспринимаю все эти заявления. Возможно, на уровне определенных экспертных дискуссий такая информация может быть реальной, но реально ли это в плане реализации на практике – имею абсолютно обоснованные сомнения.

Я был непосредственным свидетелем абсолютной импотентности и неспособности Североатлантического альянса действовать прагматично, чтобы выполнять взятые на себя обязательства. В период февраля-марта, когда началась агрессия Российской Федерации на просторах ныне оккупированного Крымского полуострова, Украина была частью соглашения по безопасности между Вооруженными силами Украины в лице 1-й роты морской пехоты Феодосийского батальона морской пехоты, а с другой стороны – Силами немедленного реагирования Североатлантического альянса.

Предусматривалось этим соглашением, что в случае возникновения кризисной ситуации в любой стране европейского континента, наши морпехи должны были бы выполнять задачи по стабилизации ситуации.

Но это соглашение имел и обратную силу – соответственно, Силы немедленного реагирования должны были стать частью кризисной команды, которая должна была бы урегулировать кризис на территории Крыма.

Увидел ли я хотя бы одного солдата в форме армии НАТО? Нет, ни одного», – заявил Селезнев.

