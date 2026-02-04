Я – свидетель импотенции НАТО, не верьте в их гарантии, – экс-спикер Генштаба ВСУ
НАТО – это сборище импотентов, которое не выполняет взятые на себя обязательство, поэтому верить в их «гарантии безопасности» для Украины не стоит.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я абсолютно прагматично воспринимаю все эти заявления. Возможно, на уровне определенных экспертных дискуссий такая информация может быть реальной, но реально ли это в плане реализации на практике – имею абсолютно обоснованные сомнения.
Я был непосредственным свидетелем абсолютной импотентности и неспособности Североатлантического альянса действовать прагматично, чтобы выполнять взятые на себя обязательства. В период февраля-марта, когда началась агрессия Российской Федерации на просторах ныне оккупированного Крымского полуострова, Украина была частью соглашения по безопасности между Вооруженными силами Украины в лице 1-й роты морской пехоты Феодосийского батальона морской пехоты, а с другой стороны – Силами немедленного реагирования Североатлантического альянса.
Предусматривалось этим соглашением, что в случае возникновения кризисной ситуации в любой стране европейского континента, наши морпехи должны были бы выполнять задачи по стабилизации ситуации.
Но это соглашение имел и обратную силу – соответственно, Силы немедленного реагирования должны были стать частью кризисной команды, которая должна была бы урегулировать кризис на территории Крыма.
Увидел ли я хотя бы одного солдата в форме армии НАТО? Нет, ни одного», – заявил Селезнев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: