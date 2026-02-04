«Это стыд и ужас», – офицер ВСУ о продвижении русских на Сумщине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подразделения российской армии смогли зайти в еще одно село на Сумщине, воспользовавшись одной и той же ошибкой ВСУ – расхлябанностью и беспечностью военных на второй линии обороны.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Селезнева, речь идет о заходе ВС РФ в село Покровка в Сумской области.