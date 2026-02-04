«Это стыд и ужас», – офицер ВСУ о продвижении русских на Сумщине
Подразделения российской армии смогли зайти в еще одно село на Сумщине, воспользовавшись одной и той же ошибкой ВСУ – расхлябанностью и беспечностью военных на второй линии обороны.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По словам Селезнева, речь идет о заходе ВС РФ в село Покровка в Сумской области.
«Всегда ли наша оборона устойчивая – кейс Грабовского тому яркий пример. Мы видели на видео, которое снимали россияне с собственных дронов, относительно поведения военных, которые действовали на этом участке, – это стыд и ужас.
Это – вопрос исследования поведения и деятельности тех самых подразделений Сил обороны Украины, которые находятся на тех участках фронта, где не происходят активные боевые действия. Вместо того, чтобы заниматься этими вещами, нужно было бы военным заниматься вопросами усиления и укрепления инженерно-технических сооружений…
Когда мы раз за разом наступаем на те же самые грабли, набивая себе шишки на лбу, это недопустимо. Те процессы, которые сейчас происходят на территории населенного пункта севернее Грабовского, я имею в виду Покровку, – это достаточно симптоматично. Если мы не вынесли уроки из прошлых ошибок, то имеем проблему, которая будет раз за разом повторяться и масштабироваться», – печалится Селезнев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: