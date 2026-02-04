Как применяются первые российские морские беспилотники

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 14:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1449
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Морские беспилотники, которые только начинает выпускать и применять Россия, используются не только для атак на вражеские корабли. Одна из главных задач – организовать оборону портов на Черном море.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первое — это антиБЭК, потому что лучшим средством борьбы с дроном является другой дрон, что нам блистательно показывает в воздухе сейчас индустрия FPV. То же самое на воде.

То есть, лучше всего с вражескими дронами могут бороться наши дроны – это лучше, чем сбивать их с вертолёта или даже с самолёта, как сейчас это практикуется. Просто их надо вовремя видеть и уничтожать своими же дронами. Это дешевле, проще и безопаснее с точки зрения жизни экипажей и всё остальное.

Второе — это логистика, в особенности на островах на Днепре, где сидят наши бойцы. По воздуху много не увезёшь, это сложно. Поэтому наладить беспилотную логистику между берегом и островами – это важно, это одна из задач.

Третий, самый простой сценарий, с которого мы уже начинаем, – это просто мишени, это БЭКи, которые нужны для того, чтобы наши береговые службы отрабатывали тактику, технику именно противодронной защиты побережья, акватории и так далее», – перечислил Чадаев.

Кроме того, напомнил он, безэкипажные катера могут быть носителями воздушных дронов и усилителями сигнала связи.

«Есть сценарий сценарий «матка», когда он несёт на себе воздушные дроны, и есть сценарий «ретранслятор», когда он несёт на себе узел связи», – заявил Чадаев.

