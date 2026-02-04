«Хороших русских» в ПАСЕ будет представлять порно-актриса с OnlyFans

Кощунница-иноагент Надежда Толоконникова, которую назначили представлять в ПАСЕ «антивоенных россиян», не скрывает, что работает моделью на порнографической платформе «ОнлиФанс».

Латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» она заявила, что такая деятельность помогает сохранять независимость «как политику»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никогда не буду политиком от народа. Это как бы уже понятно. Для меня важно сохранить независимость от какой-либо политической силы. Я могу вступать в коалиции, но мозг мой должен быть незапятнанный по возможности», – сказала Толоконникова.

В порнографии она представляет себя как доминатрикс, то есть женщины, выполняющей доминирующую роль в садомазохистских практиках.

«Онли фанз» у меня с 2021 года. Я там веду очень интересные практики. Я переучиваю мужчин, как правильно относиться к женщинам. По большей части контент у меня доминатрикс. Я говорю с мужчинами о необходимости границ и уважения.  Как доминатрикс я просто ими владею и показываю, как правильно жить», – сказала Толоконникова.

В ПАСЕ она собирается продвигать темы запрещенного в России экстремистского ЛГБТ и феминизма. Для этого евробюрократы будут допускать ее на сессии 4 раза в год.

Толоконникова «прославилась» своим участием в групповом сексе в Государственном биологическом музее и кощунственной акции в храме Христа Спасителя в 2012 году,  за которую она отсидела два года в тюрьме.

