«Хороших русских» в ПАСЕ будет представлять порно-актриса с OnlyFans

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кощунница-иноагент Надежда Толоконникова, которую назначили представлять в ПАСЕ «антивоенных россиян», не скрывает, что работает моделью на порнографической платформе «ОнлиФанс».

Латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм» она заявила, что такая деятельность помогает сохранять независимость «как политику», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никогда не буду политиком от народа. Это как бы уже понятно. Для меня важно сохранить независимость от какой-либо политической силы. Я могу вступать в коалиции, но мозг мой должен быть незапятнанный по возможности», – сказала Толоконникова.

В порнографии она представляет себя как доминатрикс, то есть женщины, выполняющей доминирующую роль в садомазохистских практиках.

«Онли фанз» у меня с 2021 года. Я там веду очень интересные практики. Я переучиваю мужчин, как правильно относиться к женщинам. По большей части контент у меня доминатрикс. Я говорю с мужчинами о необходимости границ и уважения. Как доминатрикс я просто ими владею и показываю, как правильно жить», – сказала Толоконникова.

В ПАСЕ она собирается продвигать темы запрещенного в России экстремистского ЛГБТ и феминизма. Для этого евробюрократы будут допускать ее на сессии 4 раза в год.

Толоконникова «прославилась» своим участием в групповом сексе в Государственном биологическом музее и кощунственной акции в храме Христа Спасителя в 2012 году, за которую она отсидела два года в тюрьме.