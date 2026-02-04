Негодование в украинском эфире: «Предатели каждый день сдают русским локации «Пэтриотов»

Игорь Шкапа.  
04.02.2026 18:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 459
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия выявляет местоположение украинских систем ПВО как техническими средствами, так и при помощи своих сторонников на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиаэксперт Валерий Романенко.

Россия выявляет местоположение украинских систем ПВО как техническими средствами, так и при помощи своих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий предположил, что во время имитационных пусков своих ракет ВС РФ определяют расположение систем украинской ПВО, в частности ЗРК «Пэтриот», которые вынуждены включаться.

«Кроме того, у нас есть отдельные идиоты, которые снимают работу ПВО. Ну вот сидят на верхнем этаже без воды, без электричества, еще и сантехнику может заклинить в какой-то момент. И при этом передают врагу данные, где стоят зенитные комплексы, которые могут уничтожить ракеты, летящие по нашим городам. Это то, что может определить местонахождение комплекса «Пэтриот», – сказал укро-эксперт.

По его словам, не следует также недооценивать возможности радиотехнической и спутниковой разведки России.

«Агентурная разведка у русских тоже работает. И каждый день мы видим: то там, то там поймали предателя, который отслеживал позиции зенитных комплексов», – пожаловался Романенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить