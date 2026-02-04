«РПЦ должна рыдать и каяться» – украинские раскольники-нацисты
Русская православная церковь поддержала Россию в сложный для неё период, и поэтому должна быть наказана.
Об этом в интервью соратнику Петра Порошенко, депутату Верховной рады Николаю Княжицкому заявила пропагандистка раскольничьей ПЦУ, главный редактор сайта «Украина православная» Ярослава Мищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда закончился Советский Союз, они не прошли ни период покаяния, ни период очищения. Они пришли к другому: строить концепцию Русского мира.
Они хвалились тем, что Варшавский договор везде закончился, а РПЦ везде держится. Но РПЦ стала послушной партнёршей тоталитаризма», – вещала Мищенко.
«Если этот народ не пройдёт денацификации, а церковь не пройдёт переосмысления, если она не начнёт плакать и просить прощения за все периоды пыток и отступничества от Христа – она всегда будет представлять опасность. И она никогда не станет настоящей церковью», – агитировала укро-нацистка.
