04.02.2026
США могут легко колонизировать Украину, поскольку это аграрная страна.

Об этом послица Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина заявила в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я могу сказать, что Украина – это крупнейший европейский рынок, не входящий в Евросоюз. Это страна с развитой портовой инфраструктурой и различными видами коммуникаций. Это аграрная страна. И именно здесь США могут легко закрепиться и обеспечить свои интересы», – сказала Стефанишина.

Дипломатка «забыла», что Киев обрубил транзит российских энергоносителей и рекламирует Украину как «пересечение различных маршрутов транспортировки газа и нефти в Европу».

«Я считаю, что Украина может сыграть уникальную роль для защиты жизненных американских интересов в Европе. Сейчас вам надо вести переговоры с Украиной, а потом Украина станет членом Евросоюза. А это значит, что у США появится действительно действенный рычаг влияния в ЕС.

На мой взгляд, сейчас в отношениях Европы и США этого не хватает. Украина – это, безусловно, тот самый рычаг», – сказала Стефанишина.

