«Только военная целесообразность» – укро-эксперт о подходах Минобороны РФ

Заявления министра обороны РФ Андрея Белоусова о снижении расходов и «режиме жёсткой экономии» совершенно не отменяют военный фактор.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этой войне начинает выходить на первый план финансово-экономический фактор. Роль военного фактора несколько притормозил рост хода боевых действий. Всё большее значение для конечного результата этой войны начинает играть финансово-экономический фактор, ресурсный.

Я бы ориентировался не на расходы, а тут именно на военный фактор посмотрел. Проходят ли процессы оперативного развёртывания ударных группировок. В каком состоянии находится процесс мобилизационного развёртывания российской армии, касаемо подготовки и формирования стратегических резервов», – рассуждал укро-аналитик.