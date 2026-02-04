Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Церкви и часовни РПЦ в европейских странах якобы напичканы шпионским оборудованием – и следят за военными объектами НАТО.

Об этом в эфире своего канала заявил соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На знаменитом курорте Карловы Вары в храме РПЦ действовала штаб-квартира ГУР Минобороны России. Чешские спецслужбы допускают, что там могли планировать политические убийства, в том числе отравление Скрипаля. И в то же время, на острове Вардё, где живёт две тысячи норвежцев, и всего 40 россиян, РПЦ внезапно задумала возводить гигантский храм. Зачем такая масштабность? Чтобы было, где спрятать как можно больше шпионской техники. Потому что рядом – радары НАТО. В Швеции церковь построили рядом с заводом по изготовлению топлива американской компании «Westinghouse». Не по просьбе ли «Росатома?», – бредил порохобот.