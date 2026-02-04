«РПЦ очаровывает местных, а потом облучает базы НАТО по всей Европе» – депутат Рады
Церкви и часовни РПЦ в европейских странах якобы напичканы шпионским оборудованием – и следят за военными объектами НАТО.
Об этом в эфире своего канала заявил соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На знаменитом курорте Карловы Вары в храме РПЦ действовала штаб-квартира ГУР Минобороны России. Чешские спецслужбы допускают, что там могли планировать политические убийства, в том числе отравление Скрипаля.
И в то же время, на острове Вардё, где живёт две тысячи норвежцев, и всего 40 россиян, РПЦ внезапно задумала возводить гигантский храм. Зачем такая масштабность?
Чтобы было, где спрятать как можно больше шпионской техники. Потому что рядом – радары НАТО. В Швеции церковь построили рядом с заводом по изготовлению топлива американской компании «Westinghouse». Не по просьбе ли «Росатома?», – бредил порохобот.
«После развала Советского Союза за границей на какое-то время зашаталась даже вертикаль КГБ. А вот сеть РПЦ осталось целой, и действующей.
Не слишком ли это – строить для взвода россиян огромную церковь? Нет, потому что цель этого храма – не людские души, а радар НАТО, который следит за российскими армиями в Арктике», – возмущался Княжицкий.
«Они начинали с маленькой часовни, умоляли местную общину, что это очень нужно, что мы друзья. Очаровывали, покупали. Россия умеет очаровывать, прямо скажем.
И это храм, который начинался как часовня, должен был размещаться в нескольких сотнях метров от РЛС «Глобус», – добавила пропагандистка раскольничьей ПЦУ Ярослава Мищенко.
