«РПЦ очаровывает местных, а потом облучает базы НАТО по всей Европе» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
04.02.2026 20:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 169
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Церкви и часовни РПЦ в европейских странах якобы напичканы шпионским оборудованием – и следят за военными объектами НАТО.

Об этом в эфире своего канала заявил соратник Петра Порошенко, депутат Верховной рады Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Церкви и часовни РПЦ в европейских странах якобы напичканы шпионским оборудованием – и следят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На знаменитом курорте Карловы Вары в храме РПЦ действовала штаб-квартира ГУР Минобороны России. Чешские спецслужбы допускают, что там могли планировать политические убийства, в том числе отравление Скрипаля.

И в то же время, на острове Вардё, где живёт две тысячи норвежцев, и всего 40 россиян, РПЦ внезапно задумала возводить гигантский храм. Зачем такая масштабность?

Чтобы было, где спрятать как можно больше шпионской техники. Потому что рядом – радары НАТО. В Швеции церковь построили рядом с заводом по изготовлению топлива американской компании «Westinghouse». Не по просьбе ли «Росатома?», – бредил порохобот.

«После развала Советского Союза за границей на какое-то время зашаталась даже вертикаль КГБ. А вот сеть РПЦ осталось целой, и действующей.

Не слишком ли это – строить для взвода россиян огромную церковь? Нет, потому что цель этого храма – не людские души, а радар НАТО, который следит за российскими армиями в Арктике», – возмущался Княжицкий.

«Они начинали с маленькой часовни, умоляли местную общину, что это очень нужно, что мы друзья. Очаровывали, покупали. Россия умеет очаровывать, прямо скажем.

И это храм, который начинался как часовня, должен был размещаться в нескольких сотнях метров от РЛС «Глобус», – добавила пропагандистка раскольничьей ПЦУ Ярослава Мищенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить