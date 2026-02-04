«Украинцам сидеть без света еще пару лет – даже без новых ударов» — эксперт

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 20:52
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже без дальнейших ударов восстанавливать энергосистему Украины придется не менее двух лет.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Марцинкевича, именно столько придется ждать изготовления на заказ уничтоженных трансформаторов, не говоря уже о восстановлении инфраструктуры:

«В любом случае нужно начинать с восстановления линии электропередач. Потому что такие крупные города-миллионники как Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, сами себя не обеспечивают, электроэнергия должна приходить из объединённой энергосистемы. Значит, начинать надо с восстановления линий электропередач и соответствующих подстанций.

А если говорить о том, в какие сроки это возможно, то узловые, так скажем, главные подстанции класса 750 кВт-330 кВ, судя по всему, повреждены основательно. Среднее время изготовления трансформатора класса 750—330 на день сегодняшний составляет 1,8 лет.

Соответственно, разместить заказ, получить готовое изделие, доставить, смонтировать – ну, два года. То есть то, что произошло в этом отопительном сезоне, продлится и в следующем, что достаточно очевидно».

Эксперт также призывает не верить на слово украинским представителям, плачущим о тотальном уничтожении и снимающим картинки на фоне разрушенных зданий:

«Верить всей той информации, которая приходит с территории, подконтрольной Киеву, об уроне энергосистеме – не приходится: что там правда, что там нет, сказать сложно.

Это не потому, что они там плохие или нехорошие, потому что война — это путь обмана. Чем больше они продемонстрирует урон, тем больше шансов, что придёт европейское финансирование, а с европейским финансированием в Киеве умеют обращаться просто великолепно».

