Смертная казнь террористам не грозит, даже если отменят мораторий – юрист

Если мораторий на смертную казнь в России будет отменен, это не будет означать, что она будет грозить террористам.

Об этом в эфире видеоблога «Репортеры» заявила адвокат Сталина Гуревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гуревич, смертная казнь отсутствует в «террористических» статьях, поэтому ее нужно будет вводить заново, изменяя законодательство. Кроме того, и здесь могут быть подводные камни, связанные с гостайной:

«Ребята, вы чё, блин, собираетесь возвращать? Какую смертную казнь для террористов? Вы Уголовный кодекс откройте, пожалуйста, и внимательно его пристально почитайте и найдите там слово «смертная казнь для террориста». Вот для убийц она есть, для тех, кто геноцид устраивает, есть, для тех, кто покушается на жизнь государственных деятелей, есть смертная казнь. А вот для террористов её там нет и никогда в жизни её там не было. Поэтому даже если вы сейчас вернёте смертную казнь, то всех тех, кто совершил теракты, вы не сможете осудить. Физически невозможно это, потому что её там нет».