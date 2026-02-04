«Мир может наступить неожиданно» – Рубио не терпится добраться до украинских недр
Прорыв в мирных переговорах по Украине может быть неожиданным, после чего Вашингтон планирует заняться добычей полезных ископаемых в «незалежной».
Об этом, открывая заседание министров по критически важным минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу – это то, что мы вкладываем много времени и сил в эту работу. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы добиться прорыва.
Даже если ситуация кажется безнадёжной, прорыв иногда бывает неожиданным. Именно так было в случае с Сектором Газа, где многие считали ситуацию безнадежной, но мы продолжали действовать, и в итоге обстоятельства сложились так, что это стало возможным. Очевидно, что мы будем стремиться к тому же и в этом случае», – вещал Рубио.
Он похвастался, что когда США развернут на территории Украины добычу полезных ископаемых, её ВВП может увеличиться вдвое от нынешнего.
«Что касается критически важных полезных ископаемых, то это часть экономического процветания Украины, и ее будущего. Рано или поздно эта война закончится, и тогда Украина должна будет использовать все ресурсы своей страны для восстановления.
Украина обладает огромным экономическим потенциалом. При правильных экономических решениях она может удвоить свой ВВП в течение следующего десятилетия. И мы, безусловно, считаем, что это часть прочного мира. Поэтому мы заранее проделали большую работу и все продумали.
Мы надеемся, что сможем приступить к реализации этого плана, как только война закончится», – добавил госсекретарь.
