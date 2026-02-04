«США ведут себя глупо» – британский профессор боится, что в полночь наступит Апокалипсис

Американцы очень неразумно себя ведут, отказываясь продлевать ДСНВ. В отличие от русских, которые проявляют себя конструктивно, предлагая продлить условия ещё на год.

Об этом в эфире «Sky News» заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал вопрос о прекращении договора о действии ядерных вооружений. 

«Сегодня истекает срок действия этого договора. В 2021 его действие было перенесено на 5 лет, чтобы дать время подумать. Теперь, в 2026-м, русские сказали: мы перенесём его на год, а американцы этого не говорят. Это может продержаться до сегодняшней полуночи.

США иногда ведут себя очень глупо. Если вы хотите сохранить режим контроля над вооружениями, нужно что-то с этим делать, но не отказываться от старого договора, раз не определились с новым. Продлите, дайте хотя бы ещё год себе для раздумий.

В этом вопросе русские поступают правильно. И вообще – русские всегда пытаются сделать какой-то жест, чтобы их снова приняли в Западный мир, чтобы они перестали быть изгоями», – считает Кларк.

Он подчеркнул, что в целом против инициатив Москвы, однако конкретно здесь – «чистый прагматизм».

«Если они предлагают продлить важный договор – соглашайтесь. Сегодняшний день очень важный. Это конец самого эффективного режима ограничения военных действий, который когда-либо существовал в мире»,– паникует британец.

