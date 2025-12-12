Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В одесском порту поражено турецкое судно Cenk T. Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрывы были зафиксированы около 16 часов, после этого в сетях стали появляться видео столбов дыма, встающих над морем. В местных публиках сообщается, что «был нанесён удар» по портовой территории, после чего и началось возгорание.

Удар пришелся по судну турецкой компании Cenk RoRo. Изначально в СМИ появилась информация, что судно везло электрогенераторы, а в турецких СМИ даже попытались рассказать о грузе фруктов. Однако позже стало известно, что на борту находились фуры – вероятно, с оружием для ВСУ.

«Наши турецкие партнеры обеспечивают распределение военных грузов по конкретным соединениям ВСУ прямо на своей территории, дают погрузить их на машины, которые потом напрямую повезут грузы адресатам, без захода на склады. Наша разведка в итоге узнала обо всём, и ролкеру прилетело, но чуть-чуть, основная масса машин уцелела, и, видимо, уже ушла», – объясняет тг-канал «Морская мощь государства».

Однако МИД Турции оперативно сообщило, что «личный состав корабля и водители грузовиков были эвакуированы, пострадавших в результате нападения нет». В остальном Анкара ограничилась «опасениями относительно распространения продолжающейся войны в нашем регионе на Черноморский регион и морской безопасности».

На Украине инцидент ожидаемо вызвал истерику. Одесский нацист Сергей Стерненко отметил, что это не первое поражённое турецкое судно.

«Кацапы “отомстили” Украине и в Одессе ударили по турецкому судну. Уже второй раз за последнее время. Ну, значит, танкерорез будет продолжаться», – угрожал нацист.

В России отметили, что Турция давно поставляет оружие Украине.

«Турецкие грузовые паромы и сухогрузы являются постоянным логистическим узлом поставок различных (в т.ч. оружия и б/к) грузов для нужд ВС Украины», – отметил волонтёр Владимир Романов.

Военкор Герман Куликовский призвал продолжать удары по судам, заходящим.

«Хорошо, но мало. Любое судно в портах Украины является законной целью, а их там много. Пиратов только на рею и никак иначе», – написал он в своём блоге.

Напомним, 2 декабря Владимир Путин предупредил, что в ответ на атаки против российских танкеров вооруженные силы расширят список целей в портах Украины, включая заходящие туда суда.

А перед этим председатель Совета директоров Американской торговой палаты на Украине Елена Кошарная хвасталась, что запущенный без согласования с Москвой «зерновой коридор» позволяет поддерживать ВВП Украины приблизительно на довоенном уровне.