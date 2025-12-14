И спасибо Александру Григорьевичу – Колесникова оказалась хитрее Тихановского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новая партия освобожденных белорусских «политвязней», давшая сегодня пресс-конференцию на Украине, сильно отличалась от освобожденного ранее мужа самопровозглашенной «президентки Беларуси» Сергея Тихановского. По-видимому, они выбрали новую оппозиционную тактику, решив не смешить с ходу всю Белоруссию.

Никто не рыдал, не бросался проклятиями в адрес президентов Белоруссии и России и не торопился поддерживать Украину в войне, не описывал ужасы застенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сильно похудевшим выглядел только политолог Александр Федута, но он пояснил, что посадил здоровье самостоятельно, отказавшись в знак протеста принимать лекарства. Остальные подчеркивали, что медицинское обслуживание в тюрьме нормальное.

Оппозиционерка Мария Колесникова, в 2020 году порвавшая свой паспорт на границе с Украиной, чтобы не покидать Белоруссию сегодня шокировала всех, поблагодарив за освобождение не только президента США Дональда Трампа и утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, но и президента Белоруссии Лукашенко, которого уважительно называла Александром Григорьевичем.

«Я бы хотела поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что дело сдвинулось с мертвой точки, и есть надежда на позитивные изменения. Я хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ за то, что вы нас приняли, мы чувствуем вашу любовь и заботу. Это так трудно в дни войны. Я говорю спасибо Александру Георгиевичу за то, что он сделал возможным освобождение людей, наше освобождение», – сказала Колесникова.

Она уточнила, что уже поблагодарила Зеленского и спецпредставителя президента США Джона Коула лично и подчеркнула, что процедура передачи прошла «корректно».

«У меня была возможность через белорусские спецслужбы поблагодарить Александра Григорьевича, и я это сделала. Я надеюсь, что ему передали мои слова благодарности. Они абсолютно искренние. Я приветствую освобождение людей и надеюсь, что эти шаги продолжатся», – сказала Колесникова.

Украинские журналисты целый час пытались спровоцировать белорусов на «осуждение агрессии» и поддержку наемников из «Полка Калиновского». Но «политвязни» выступали исключительно за мир, ссылаясь на то, что не могли в тюрьме отслеживать ситуацию. Политикой все они больше заниматься не собираются.