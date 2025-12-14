Славянск и Краматорск всё равно сдадим, но понесём бессмысленные потери за год – укро-офицер
Российская армия сможет за год боёв обойти Славянск и Краматорск, не прибегая к прямому штурму укреплённых городов.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все эти разгоны насчёт крепостей – это явная манипуляция. Не являются крепостями Краматорск, Славянск, ни тем более Лиман. Да, конечно, обороняться удобнее, когда ближние тылы в городе. Но любые вот эти города обходятся там справа, слева.
Противник вышел на такой условный оперативный простор в стыке между Константиновкой и Покровском. И может сделать совершенно точно глубокий охват всей агломерации в перспективе», – сказал Бекренев.
«Прогрызая с помощью КАБ, ФАБ, полируя артиллерией. При том что у нас нет противоядия против их авиации. Это будет не быстро, на это уйдёт год-полтора.
Но совершенно точно мы за это время потеряем тысячи наших воинов, и еще год страна будет жить в условиях войны и разрухи и тотального мародерства руководством государства и армией. Об этом не принято говорить, но там мародерства тоже хватает», – резюмировал он.
