Российская армия сможет за год боёв обойти Славянск и Краматорск, не прибегая к прямому штурму укреплённых городов.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти разгоны насчёт крепостей – это явная манипуляция. Не являются крепостями Краматорск, Славянск, ни тем более Лиман. Да, конечно, обороняться удобнее, когда ближние тылы в городе. Но любые вот эти города обходятся там справа, слева. Противник вышел на такой условный оперативный простор в стыке между Константиновкой и Покровском. И может сделать совершенно точно глубокий охват всей агломерации в перспективе», – сказал Бекренев.