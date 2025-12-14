«Пора выметать зелёных гнид!» – Мосийчук призывает украинцев к восстанию

Вадим Москаленко.  
14.12.2025 21:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2513
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому обществу пора воспользоваться слабостью власти, выйти на митинги – и свергнуть узурпатора Зеленского.

Об этом на канале «Nosorog live» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому обществу пора воспользоваться слабостью власти, выйти на митинги – и свергнуть узурпатора Зеленского....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Офис президента, и сам Зеленский, они сейчас панически боятся протестов. Они боятся вспышек против ТЦК, боятся митингов родных и близких пропавших без вести и военнопленных, которых не возвращают. Они боятся антикоррупционных митингов», – сказал Мосийчук.

«Поэтому это очень серьезный момент, его надо учитывать. И учитывая его, надо в принципе делать все, чтобы протестное настроение направить правильно, не превратить в хаос и анархию.

Не дать воспользоваться внешнему врагу этим, но в то же время готовиться и выметать зеленый гнид», – призывал экс-каратель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить