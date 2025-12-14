«Пора выметать зелёных гнид!» – Мосийчук призывает украинцев к восстанию

Украинскому обществу пора воспользоваться слабостью власти, выйти на митинги – и свергнуть узурпатора Зеленского.

Об этом на канале «Nosorog live» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Офис президента, и сам Зеленский, они сейчас панически боятся протестов. Они боятся вспышек против ТЦК, боятся митингов родных и близких пропавших без вести и военнопленных, которых не возвращают. Они боятся антикоррупционных митингов», – сказал Мосийчук.

«Поэтому это очень серьезный момент, его надо учитывать. И учитывая его, надо в принципе делать все, чтобы протестное настроение направить правильно, не превратить в хаос и анархию.

Не дать воспользоваться внешнему врагу этим, но в то же время готовиться и выметать зеленый гнид», – призывал экс-каратель.