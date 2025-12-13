Офицер ЦРУ: Путин не идёт вообще ни на какие уступки по Украине
Пока что все переговоры об «урегулировании конфликта» на Украине оборачиваются тем, что страны Запада просто общаются между собой. Все предложенные варианты отвергаются Россией – Кремль не идёт ни на какие уступки.
Об этом в интервью Al Arabiya заявил бывший офицер ЦРУ Роберт Гренье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть большая вероятность, что вся эта челночная дипломатия была напрасной тратой времени.
Давайте вспомним, что в этих переговорах украинцы, европейцы и американцы, по сути, ведут переговоры между собой. Россияне заняли максималистскую позицию и не отступают от нее. Они считают, что время на их стороне, они считают, что ситуация складывается в их пользу. У них сейчас очень мало причин идти на дальнейшие уступки, или вообще на какие-либо уступки.
И снова мы видим ситуацию, когда Запад ведет переговоры сам с собой, и нет никаких признаков того, что то, к чему они придут, будет приемлемо для России», – заявил Гренье.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: