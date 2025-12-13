Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока что все переговоры об «урегулировании конфликта» на Украине оборачиваются тем, что страны Запада просто общаются между собой. Все предложенные варианты отвергаются Россией – Кремль не идёт ни на какие уступки.

Об этом в интервью Al Arabiya заявил бывший офицер ЦРУ Роберт Гренье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

