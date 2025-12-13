Азербайджан превращён в локомотив экспансии НАТО

Азербайджан, как мы и говорили ранее, становится инструментом продвижения НАТО не только в Закавказье, но и в Средней Азии. Баку действует не просто в интересах Анкары, а обеспечивает успешную экспансию Запада в регионе.

Подтверждением тому является заключение 10 декабря между Азербайджаном и НАТО договора о взаимопонимании по военным учениям. Подписание состоялось в рамках II координационной встречи «Инициатива по адаптации возможностей стран-партнёров». Всё это подаётся официальной пропагандой как небывалое достижение в деле установления «мира» в Закавказье:

«Запланированные учения ещё больше углубят сотрудничество между Азербайджаном и НАТО, повысят уровень оперативной подготовки азербайджанской армии в соответствии со стандартами НАТО, укрепят коллективную безопасность и внесут значительный вклад в мир и стабильность в регионе».

Собственно переход ВС Азербайджана на стандарты альянса было анонсировано еще 6 ноября Ильхамом Алиевым во время встречи с делегацией НАТО, да и совместные командно-штабные учения с оперативным планированием, а также тренинги проводятся фактически постоянно. Подвох заключается в том, что теперь речь идёт о проведении уже совместных полевых учений военнослужащих НАТО с подразделениями ВС республики на территории Азербайджана.

Конечно, ранее такие учения уже проводились с ВС Турции, а в июле главы военных ведомств Азербайджана и Турции подписали в Стамбуле меморандум, направленный на укрепление военной безопасности, а также договор о логистической поддержке и поставках, заключённый с компанией Baykar, но они касались только Анкары. И всё это подгонялось под выполнение Шушинской декларации якобы с оборонительными целями.

Но теперь это «сотрудничество», а вернее подчинение НАТО, расширяется и приобретает уже другое значение, так как в учениях на территории республики будут принимать участие военные из других стран участниц, в частности из ЕС, а управление и координация их будет осуществлять уже не Анкара, а штабные офицеры альянса. Соответственно, и Азербайджан превращается в своеобразный плацдарм по распространению влияния на соседние страны.

Именно поэтому Великобритания сняла эмбарго с поставок оружия – как Армении, так и Азербайджану, а Франция пошла на резкое улучшение отношений с Алиевым. В рамках этого плана собираются даже открыть армяно-азербайджанский совместный учебный центр в Карабахе, чтобы наладить взаимодействие между Ереваном и Баку, так как теперь их будут вместе готовить для ведения совместных действий против России и Ирана.

Меняется, в связи с этим и специфика будущей самой большой турецкой военной базы вблизи Баку, которая уже станет центром опоры всего НАТО и трамплином для продвижения в Среднюю Азию. Так как она будет расположена рядом с побережьем, то практически перечёркивается Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая запрещает присутствие военных контингентов других государств.

То, что этим ставится под угрозу весь стратегический маршрут Север – Юг, мы уже писали неоднократно. Но в связи с запуском Зангезурского коридора, с включением Армении в «тюркский мир», с развитием Транскаспийского маршрута, ставшего коридором колонизации, у ЕС и НАТО появляется еще и геостратегический мост через Каспий в Казахстан и Среднюю Азию.

И тут Азербайджан снова выполняет роль локомотива западной экспансии и продвижения НАТО на Восток уже к границам Китая. Будучи активным и одним из ведущих членов созданного военно-политического блока «Организации тюркских государств», Баку выполняет в Средней Азии одновременно функцию турецкого приказчика, израильского агента, а теперь непосредственного проводника интересов Альянса, а также ЕС и Великобритании.

И абсолютно неслучайно Баку недавно присоединили к формату консультативных встреч государств Центральной Азии в качестве полноправного участника, так как именно он является своеобразным инспектором всех этих запущенных процессов «тюркской интеграции» и западной колонизации.