Тотальное обесточивание: комбинированный удар накрыл Украину
Минувшей ночь Россия нанесла комбинированный удар по Украине.
В приоритете были объекты энергетики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях… В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях», – сообщает минэнерго Украины.
Отмечается, что графики отключений света действуют на всей подконтрольной режиму территории.
ГосЧС отчиталась о пожарах на объектах энергетической инфраструктуры и складских помещениях в Одесской области.
«Судя по спутникам NASA и сообщениям местных жителей, сегодня ночью часть комбинированного ракетно-дронового удара пришлась по Одесской ТЭЦ, на месте фиксируется мощный пожар», – пишет мониторинговые каналы.
Украинские источники пишут, что в Одесской области выведено из строя 10 подстанций.
Диктатор Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ применили 450 дронов и около 30 ракет.
Признают поражение критической инфраструктуры и николаевские гауляйтеры.
