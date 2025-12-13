Тотальное обесточивание: комбинированный удар накрыл Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночь Россия нанесла комбинированный удар по Украине.

В приоритете были объекты энергетики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях… В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях», – сообщает минэнерго Украины.

Отмечается, что графики отключений света действуют на всей подконтрольной режиму территории.

ГосЧС отчиталась о пожарах на объектах энергетической инфраструктуры и складских помещениях в Одесской области.

«Судя по спутникам NASA и сообщениям местных жителей, сегодня ночью часть комбинированного ракетно-дронового удара пришлась по Одесской ТЭЦ, на месте фиксируется мощный пожар», – пишет мониторинговые каналы.

Украинские источники пишут, что в Одесской области выведено из строя 10 подстанций.

Диктатор Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ применили 450 дронов и около 30 ракет.

Признают поражение критической инфраструктуры и николаевские гауляйтеры.