Британцы превращают Украину в большую ЧВК для кровавых войн по всему миру
Запад хочет сохранить 800-тысячную армию Украины, чтобы после войны использовать неонацистов по всему миру.
Об этом на канале «БелТА» заявил политолог Сергей Карнаухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Постоянно обсуждается вопрос – какова численность армии Украины, которая должна остаться там на территории. Называют 800 тысяч военнослужащих.
По цифрам, это бюджет равен практически тому, что нужно на содержание современной голодающей Украины. То есть, содержать армию 800 тысяч невозможно. Особенно, если она просто стоит, коптит, ничем не занимается. Это абсолютная утопия. Это роскошь даже для такой страны, как наша. Когда нет военной угрозы, такая армия – это очень громоздкое образование.
Так что вопрос – зачем? Кому это надо? Британия понимает, что своей армии у них нет и в ближайшие годы не будет никак. Флота нет, подводного флота нет, армии нет, танков нормальных нет, единого места в Европе, где это можно быстро собрать, нет. Кооперационные связи развалены», – сказал Карнаухов.
«А вот Украина – это ЧВК. Британии нужна ЧВК Украина, эти совершенно отмороженные русофобы, которые нажрались кровью, убивают людей без оглядки, им совершенно все равно в каком количестве, кого уничтожать.
Эта ЧВК Украина может блестяще выполнять задачи британцев, колониальные задачи британцев в Африке, Ближнем Востоке. Можно их бросить на поддержку Израиля, или для совершения провокации туристических атак в Турции.
И тогда ты вдруг понимаешь, что 800 тысяч – это не такая большая сила ЧВК, потому что задач у британцев колоссальное количество. Это будут подряды, задачи, и, соответственно, вот вам объяснение того, что происходит.
Если британцы хотят сохранить 800-тысячное ЧВК, значит, у них уже есть размышления о том, куда они пойдут дальше. Вопрос, нам это нужно? Ведь миллион боевиков – это серьёзная сила» – подытожил он.
