Целая операция по прорыву ВСУ в Купянск с переброской подмоги с других направлений ради личного пиара Зеленского может обернуться ещё большей катастрофой на фронтах.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила российская либеральная журналистка Юлия Латынина (также признана иноагентом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Недавно говорили, что Покровск не пал, Мирноград не в окружении, и т.д. И вдруг мы сегодня слышим, что Купянск не пал. А Покровск? [В Покровске Соловьёв] – да. Это было как с выходом ВСУ из Курской области», – недоумевала Латынина.

В то же время она добавила, что «снимает шляпу» перед «смелостью» пиарящегося у стелы Зеленского (заметим, кровавый клоун уверен, что нет приказа на его физическое уничтожение – ред.).

«Другое дело, что эта личная храбрость ещё дополнена тем, что человек загнан в угол. Потому что золотой унитаз, потому что выборы, потому что Трамп, потому что Миндич. И, конечно, надо как-то от этого отвлечь. Круто отвлечено внимание, ничего не могу сказать», – говорит иноагент.

Она отметила, что прорыв ВСУ чреват тем, что ВС РФ в скором времени восстановят логистику, как это было уже не раз.