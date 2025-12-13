Шурыгин о Купянске: «Надо жёстко спрашивать за доклады об успехах раньше времени»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководству России следует поставить жёсткий вопрос об ответственности тех, кто раньше времени докладывает главе государства об успехах на фронте в зоне СВО, как это произошло в Купянске, чем воспользовался противник.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шурыгин выразил возмущение, что нормальная методичная военная операция по освобождению территорий в районе Купянска превратилась в битву за политические цели.

Он объяснил, что освобождение города было частью большого сражения, когда была полностью зачищена и уничтожена группировка ВСУ на левом берегу Оскола.

Все основные бои сейчас происходят представлявшем серую зону на правом берегу.

Однако после доклада в Кремле украинский генерал Драпатый получил категорический приказ любой ценой взять, как минимум, правобережный Купянск и поднять над ним желто-синий флаг.

С этой целью на направление главком ВСУ Сырский передал подкрепление.

Для ВС РФ сложилась «неоднозначная ситуация», когда удержание города стало не только военно-стратегической, но и политической и информационной целью.

«Когда нормальная боевая работа по взятию достаточно тяжелого узла обороны в СССР превратилась в итоге в политическое пропагандистское шоу, за которое своими жизнями платят наши солдаты. И сегодня, получается, уже с двух сторон военно-политическая операция, при которой украинцев сотнями и тысячами кладут за то чтобы взять город. На мой взгляд, нужно четко разделить эти две истории. Командование должно спокойно заниматься взятием города и зачисткой его от ВСУшников, а на политическом уровне, все-таки, надо очень жёстко спрашивать тех, кто раньше времени любит докладывать об успехах, которых нет или, по крайней мере, они ещё не получены. И потом за них приходится платить солдатской кровью», – сказал Шурыгин.

По его мнению, за 2-3 недели вопрос будет решён, но «осадок останется».