Почему Зеленский говорит об окружении ВС РФ в Купянске
Военно-политическое руководство Украины предпринимает отчаянную попытку на примере Купянска убедить население и западных спонсоров, будто ВСУ переломили ситуацию, и теперь фронт движется не на запад, а на восток.
Украинское командование уже 10 дней бросает ресурсы на Купянск, пытаясь выбить и окружить российские войска – буквально вскоре после доклада Владимиру Путину об освобождении города. Исход будет зависеть от наличия подкреплений у каждой из сторон. Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Бои идут прямо в центре Купянска, идёт контратака с запада. Украинские войска пытаются срезать Купянск, рассечь на две части и отрезать все российские войска…
Если посмотреть на карту, получится ситуация, очень похожая на Добропольский выступ, на который основные контратаки ВСУ обрушились. А снизу точно так же вклинение украинской армии в российские порядки, и уже российская армия пытается срезать это вклинение на Шахово. Такой вот зигзаг.
В Купянске происходит очень похожая вещь. С одной стороны, если посмотреть на карту, Купянск является прямо вклинением в украинскую территорию, которое она пытается сейчас срезать. Не знаю, насколько там хватит сил. Потому что уже идут эти отчаянные контратаки более десяти суток. И это редкость для украинской армии – терять людей в таких количествах с такими усилиями», – сказал Ширяев.
«Но если посмотреть сугубо формально – то да, это действительно вклинение. И точно так же противник может объявить российские войска, находящиеся на территории Купянска, частями, находящиеся в оперативном окружении. Ровно так же, как и Путин сказал, как Шахово и Золотой Колодец, инь и ян.
Что, собственно, Зеленский немедленно и сделал. Он тут же объявил, что российские войска находятся в Купянске в окружении.
На самом деле нет, конечно. Но чем закончатся эти попытки украинской армии отрезать все войска, находящиеся в Купянске, от северной части, это мы ещё посмотрим. Всё зависит от ресурса, есть ли он», – добавил эксперт.
