«Как внезапно вскипает бульон по всей кастрюле», – российская армия освоила в Северске новый сценарий штурма городов

Максим Столяров.  
13.12.2025 15:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1555
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


Российской армии удалось взять Северск стремительными темпами на фоне хода СВО. Город, где когда-то жило около 15 тысяч человек, был занят 84 русскими бойцами, что свидетельствует об истощении ресурсов ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии удалось взять Северск стремительными темпами на фоне хода СВО. Город, где когда-то...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Основные события за два дня произошли. Мы знаем, как долго по всем правилам осады берутся города, а здесь почти мгновенные действия.

Но  подготовительные действия начались 15 ноября. Инфильтрация, заход, оборудование пунктов. Путин собрал совещание, где ему по очереди доложили, как всё было сделано. Мы впервые услышали сейчас от комроты, от участников штурма, реальные цифры. Город с жилым советским фондом на 15 тыс. человек был взят 84 бойцами, которые были сведены в 24 группы, в среднем по три человека. Всё. Это вообще реально?

Понятно, и украинцев было примерно столько же, если не меньше, понятно, что значительное количество войск, откуда можно было, Сырский сдёрнул на другие направления. Захват 15-тыс. города 84 бойцами означает, что утрачивается внятность самого определения вопроса контроля. …

Точно так же на этом же совещании начальник Генштаба объявил, что 40% домов в Константиновке находится под контролем российской армии, а в Константиновке 70 тыс. человек жило», – напомнил Ширяев.

Подобные штурмы с предварительной инфильтрацией, как в Северске, теперь будут осуществляться неоднократно.

«Когда вдруг неожиданно, как вскипает бульон по всей кастрюле, сразу бойцы проявляются, и начинается – даже не совсем штурм. Это обманчивое впечатление, 84 человека – это, всё-таки, не в чистом виде, на них работает вся военная махина. Разведка, наблюдение, по-хорошему по уму к каждой такой группе надо приставлять своих операторов дронов, которые их охраняют, которые подкидывают боеприпасы и еду и т.д. И, тем не менее, 84 человека на 15-тысячный город – это прямо впечатляет», – заключил эксперт.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить