«Где-то февраль-март». Киевский эксперт о сроках, когда Россия официально начнёт отрезать Украину от выхода к морю

13.12.2025 15:58
К весне Россия выставит гораздо худшие для Украины условия – речь может идти о потере выхода к морю, опасается украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.

Он напомнил о совещании в Генштабе РФ, где была карта, фиксировавшая российскую территорию по всему побережью Черного моря в Одесской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока обозначают такую угрозу устами экспертов, но и карта, в конце концов, у Герасимова. То есть, чётко – не захотите договариваться на этих условиях, другие будут хуже.

А хуже в чём? Ну, в том числе, раз схема была вброшена, значит, может и перейти в практическую плоскость…

Я думаю, следующие условия могут всплыть где-то февраль-март, но они будут, по определению, для Украины намного хуже», – заявил Золотарев в интервью иноагенту Александру Шелесту.

