«Мне об этом прямо говорят американские консультанты», – в США надеются, что Россия не осилит ни Одессу, ни Харьков

Бандеровская верхушка, а также поддерживающие её глобалисты в США и Европе, намерены тянуть время, чтобы дождаться ухода нынешних президентов России и США.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Он считает, что длительная война может привести к финансовому и ресурсному истощению сторон.

«Конечно, тут более слабая позиция Украины, которая страдает от дефицита живой силы, финансов и всего остального. При сохранении текущей фазы конфликта, то есть высокоинтенсивных боёв, ограниченных западных поставок и усталости мобилизационного ресурса, Украина, по нашим оценкам, способна удерживать фронт в относительном равновесии от 6 до 12 месяцев, но с нарастающим, конечно, напряжением, но только при условии сокращения всего, что Украина получает, или прекращения вообще американской помощи», – сказал эксперт.

При этом, ссылаясь на некие американские оценки, он подчеркнул, то Россия может воевать еще два – три года.