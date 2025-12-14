Руская мова табе не родная. Пакуль па пятніцах: в РБ стартовала бессрочная нацпрограмма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

11 декабря Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) объявило о старте бессрочного национального проекта «Кожная пятнiца – роднае, сваё». Целью которого названа популяризация белорусских товаров и культуры.

Это акция наподобие более ранней «Купляйце беларускае», однако есть существенные отличия:

1. акция закреплена за конкретным днём недели – пятницей; 2. акцент сделан не столько на продажу местных товаров, сколько на продвижение белорусского языка и культуры.

В рамках проекта коммерческие организации и рядовых граждан призывают по пятницам носить одежду и обувь белорусского производства, готовить из местных продуктов, слушать и делиться отечественной музыкой, а также читать и общаться на белорусском языке.

По словам заместителя министра МАРТ Олега Дикуна, акция не имеет временных ограничений и открыта для неограниченного числа участников. Он подчеркнул, что каждая организация или гражданин сами принимают решение о том, в какой форме они могут участвовать.

В свою очередь, замначальника отдела по обеспечению деятельности руководства и идеологической работе МАРТ Дарья Полозкова отметила, что акция должна затронуть каждого белоруса. Поэтому она не сводится только к сфере торговли, а включает музыкальное сопровождение в магазинах, а также культурные мероприятия, популяризирующие белорусский язык и культуру.

«Это можно и условно прийти на работу в одежде или обуви белорусского производителя. Это можно вечером прийти в магазин, купить наши местные продукты отечественных производителей и приготовить какое-то национальное блюдо. Это можно ехать в такси либо на общественном транспорте и слушать музыку. При этом точно так же музыку могут транслировать и в торговых центрах, в объектах торговых, в объектах, оказывающих услуги», – пояснила идеолог.

При этом акцент делается именно на языковом компоненте. Как отметила начальник управления защиты прав потребителя и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик, задача – активно внедрять белорусский язык в общественное пространство.

«Сейчас белорусские дизайнеры очень активно работают, даже открывают свои бутики уже в торговых центрах. Поэтому выбор широчайший, сопроводить всё это белорусской музыкой, может быть, какими-то… Вспомнить школьную программу, если мы говорим о взрослых людях, стихи или песни на белорусском языке. Я думаю, каждый из нас, собираясь утром на работу или в душ, или вечерком, когда хорошее настроение, что-то себе под нос напевает. Почему бы не разучить что-то новое?», – предложила представитель ведомства.

Важно отметить, что в Белоруссии два государственных языка – русский и белорусский, имеющие равный конституционный статус, но в рамках этой кампании только один из них – белорусский – назван родным. При том, что большинство населения страны разговаривает и думает на русском.

Данная инициатива вписывается в парадигму так называемой «позитивной дискриминации белорусского языка», которую в октябре 2024 г. озвучил глава Парламентской комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Марзалюк. И точь-в-точь повторяет концепцию русофобов-националистов начала ХХ века во главе с Вацлавом Ластовским.

Для сравнения: на Украине с 16 июля 2021 г. действуют поправки в закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», касающиеся расширенной украинизации кинематографа, обязательном проведении массовых мероприятий на государственном языке и введении языковых экзаменов.

Ещё ранее, с ноября 2016 года, были установлены языковые квоты на радио, требующие не менее 60% эфира на украинском и 35% украинских песен, причём в прайм-тайм.

В результате за короткое время Украина превратилась в националистическое государство, основой идеологии которого стала русофобия.

Сегодня похожие шаги по дерусификации общественного пространства предпринимает союзная нам Белоруссия, что вызывает обоснованные опасения за судьбу братского народа.