Российская армия добилась превосходства в «малом воздухе», насытив фронт большим количеством качественных фпв-дронов.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У противника господство в воздухе, с которым мы ничего не можем сделать. Точнее нам партнеры не дают возможности. А собственных возможностей нарастить эту компоненту у нас не существует.

Второе – очевидно нарастание преимущества противника в дроновой компоненте. Те дроны, которые у нас поступают по линии государства через Минобороны, они категорически неприемлемого качества. А те дроны, которые идут уже совсем скудными волонтерскими потоками, их катастрофически мало», – жаловался Бекренев.