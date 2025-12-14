«У русских уже впятеро больше дронов!» – офицер ВСУ
Российская армия добилась превосходства в «малом воздухе», насытив фронт большим количеством качественных фпв-дронов.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У противника господство в воздухе, с которым мы ничего не можем сделать. Точнее нам партнеры не дают возможности. А собственных возможностей нарастить эту компоненту у нас не существует.
Второе – очевидно нарастание преимущества противника в дроновой компоненте. Те дроны, которые у нас поступают по линии государства через Минобороны, они категорически неприемлемого качества. А те дроны, которые идут уже совсем скудными волонтерскими потоками, их катастрофически мало», – жаловался Бекренев.
«И поэтому, вот, на многих участках с хлопцами, с которыми я общаюсь, у всех ощущение, что пропорция по дронам на поле боя, она – 1 к 5 в пользу противника. Может быть немножко лучше ситуация там, где «медийные» бригады, у них есть своя линейка спонсоров.
А там, где обычные бригады, скажем так, там противник наращивает свой потенциал. И малый воздух уже по большей части за ним», – грустно подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: