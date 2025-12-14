«Как только потеряем Донбасс – русские захватят всё Левобережье» – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.12.2025 22:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2422
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если ВСУ потеряют третью линию обороны в Донбассе, российская армия выйдет на оперативный простор и быстро дойдёт до Днепра.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что предлагается нам на данный момент [отвести ВСУ с Донбасса] – это как раз сойти с Китайской стены. Что такое Китайская стена? Третья линия обороны на данный момент.

Она просчитывалась еще в 14-15 годах. Это высоты Донецкого кряжа, это реки. Это Купянск, Лиман, тот же Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Доброполье, Покровск. Это всё третья линия обороны… Та Китайская стена, которая удерживает россиян.

Они будут возиться с этой стеной, минимум, 3-4 года. Так мы их быстрее развалим экономически, чем они ее пробьют», – трепался Свитан.

«А дальше они выйдут на оперативный простор. Следующая стена – река Днепр. То есть, отход наш с третьей линии обороны, на которой мы располагаемся по Донбассу, это практически приглашение россиян к захвату левобережной части Украины», – подытожил укро-полковник.

