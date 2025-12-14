Если ВСУ потеряют третью линию обороны в Донбассе, российская армия выйдет на оперативный простор и быстро дойдёт до Днепра.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что предлагается нам на данный момент [отвести ВСУ с Донбасса] – это как раз сойти с Китайской стены. Что такое Китайская стена? Третья линия обороны на данный момент.

Она просчитывалась еще в 14-15 годах. Это высоты Донецкого кряжа, это реки. Это Купянск, Лиман, тот же Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Доброполье, Покровск. Это всё третья линия обороны… Та Китайская стена, которая удерживает россиян.

Они будут возиться с этой стеной, минимум, 3-4 года. Так мы их быстрее развалим экономически, чем они ее пробьют», – трепался Свитан.